На 1м2 площади расходуется 150г краски.Сколько потребуется краски для покрытия пола в школьном спортивном зале длиной 24м и шириной 12м?

Математика

На 1м2 площади расходуется 150г краски.Сколько потребуется краски для покрытия пола в школьном спортивном зале длиной 24м и шириной 12м?

Автор: Гость