На 1м2 площади расходуется 150г краски.Сколько потребуется краски для покрытия пола в школьном спортивном зале длиной 24м и шириной 12м?
Математика
На 1м2 площади расходуется 150г краски.Сколько потребуется краски для покрытия пола в школьном спортивном зале длиной 24м и шириной 12м?
Ответ(ы):
Гость:
1)24*12=288 м² - площадь пола спортзала 2)288*150=43200 г=43 кг 200 г - необходимо краски
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