Осно'вные свойства проявляет высший оксид элемента: 1) серы; 2) азота; 3) бария; 4) уг??ерода.

Химия
Осно'вные свойства проявляет высший оксид элемента: 1) серы; 2) азота; 3) бария; 4) уг??ерода.
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Гость:
Основные свойства проявляет высший оксид 3)бария
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