На какие группы можно разделить эти числа 500,9,87,700,100,45,0,3,90,200,77,300,6,22,2? Числа какой гр??ппы можно разложить в виде сумммы десятков и единиц?запиши эти числа в тетрадь.

Математика

На какие группы можно разделить эти числа 500,9,87,700,100,45,0,3,90,200,77,300,6,22,2? Числа какой гр??ппы можно разложить в виде сумммы десятков и единиц?запиши эти числа в тетрадь.

Автор: Гость