На какие группы можно разделить эти числа 500,9,87,700,100,45,0,3,90,200,77,300,6,22,2? Числа какой гр??ппы можно разложить в виде сумммы десятков и единиц?запиши эти числа в тетрадь.
Математика
На какие группы можно разделить эти числа 500,9,87,700,100,45,0,3,90,200,77,300,6,22,2? Числа какой гр??ппы можно разложить в виде сумммы десятков и единиц?запиши эти числа в тетрадь.
Ответ(ы):
Гость:
1) 9,0,3,6,2 2)500,87,700,100,45,90,200,77,300,22 Вторую группу можно разложить в виде суммы десятков и единиц (и сотин )
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