Исключения глаголов в 1 и 2 спряжениях

Гость: Гость:

Ко 2-ому спряжению относятся те глаголы с безударным личным окончанием,которые в неопределённой форме оканчиваются на-ить.Исключения-брить,стелить,зиждиться,зыбиться.На -ать-4 глагола-гнать,держать,слышать,дышать,а также образованные от них при помощи приставки и постфикса-выгнать,удержать,держаться.На -еть 7 глаголов-терпеть,вертеть,обидеть,зависеть,ненавидеть,видеть,смотреть,и образованные от них приставочным способом-высмотреть,вытерпеть и другие.