Скорость велосипедиста 12 км/ч.Это в 3 раза больше скорости пешехода,но в 6 раз меньше скорости автобуса.Найти скорость пешехода и автобуса.
Математика
Скорость велосипедиста 12 км/ч.Это в 3 раза больше скорости пешехода,но в 6 раз меньше скорости автобуса.Найти скорость пешехода и автобуса.
Ответ(ы):
Гость:
12 км/час : 3 = 4 км/час (скорость пешехода) 12 км/час * 6 = 72 км/час (скорость автобуса)
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