Скорость велосипедиста 12 км/ч.Это в 3 раза больше скорости пешехода,но в 6 раз меньше скорости автобуса.Найти скорость пешехода и автобуса.

Математика

Скорость велосипедиста 12 км/ч.Это в 3 раза больше скорости пешехода,но в 6 раз меньше скорости автобуса.Найти скорость пешехода и автобуса.

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