Запишите в два столбтка сложные и составные числительные, в которых пишется ь.
Русский язык
Запишите в два столбтка сложные и составные числительные, в которых пишется ь.
Ответ(ы):
Гость:
Сложные чис-пятьдесят,восемьдесят,шестьдесят,семьдесят.Составные чис-ые-пятьдесят два,восемьдесят два,семьдесят два.В именительном и винительном падежах чис-ых от 50 до 80,от 500 до 800,после первого корня пишется мягкий знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На участке дороги бетонные плиты длиной 6 метров заменили на новый длиной 8 метров сколько нужно новых плит для замены 240 старых
Математика
Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма дв??х выпавших чисел равна 4 или 7.
Русский язык