Запишите в два столбтка сложные и составные числительные, в которых пишется ь.

Русский язык
Запишите в два столбтка сложные и составные числительные, в которых пишется ь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сложные чис-пятьдесят,восемьдесят,шестьдесят,семьдесят.Составные чис-ые-пятьдесят два,восемьдесят два,семьдесят два.В именительном и винительном падежах чис-ых от 50 до 80,от 500 до 800,после первого корня пишется мягкий знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каком числе разряде сотен цифра 6 а в разряде миллионов 3
Ответить
Математика
На участке дороги бетонные плиты длиной 6 метров заменили на новый длиной 8 метров сколько нужно новых плит для замены 240 старых
Ответить
Математика
Иг­раль­ную кость бро­са­ют два­жды. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что сумма дв??х вы­пав­ших чисел равна 4 или 7.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!!!!!!! номер 4
Ответить
Литература
Надо план о соне и маруси в рассказев дурном обществе
Ответить