Переведите чесленный масштаб в именованный. 1:7500; 1:300000; 1:5000; 1:900000; 1:8000000
География
Переведите чесленный масштаб в именованный. 1:7500; 1:300000; 1:5000; 1:900000; 1:8000000
Ответ(ы):
Гость:
1) в 1 см - 75 м 2) в 1 см - 3 км 3) в 1 см - 50 м 4) в 1 см - 9 км 5) в 1 см - 80 км
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