Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))
Алгебра
Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))
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