Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))

Алгебра

Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))

Автор: Гость