В 9 ч расстояние между камерами,плывущими на встречу друг к другу,было 240км.Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч,второй-со скоростью 35 км/ч.встретятся ли они до полудня того же дня?

Математика

В 9 ч расстояние между камерами,плывущими на встречу друг к другу,было 240км.Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч,второй-со скоростью 35 км/ч.встретятся ли они до полудня того же дня?

Автор: Гость