В 9 ч расстояние между камерами,плывущими на встречу друг к другу,было 240км.Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч,второй-со скоростью 35 км/ч.встретятся ли они до полудня того же дня?
Математика
В 9 ч расстояние между камерами,плывущими на встречу друг к другу,было 240км.Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч,второй-со скоростью 35 км/ч.встретятся ли они до полудня того же дня?
Ответ(ы):
Гость:
Найдем скорость сближения: 25+35=60 км/час Найдем время, через которое катера встретятся: 240 : 60 = 4 часа Найдем время, когда они встретятся: 9 часов + 4 часа = 13 часов дня Ответ: до полудня катера не встретятся, встреча произойдет в 13 часов дня.
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