Сочинение о жизни в горно колониях на страницу

Гость: Гость:

Всадник без головы роман о жизни колоний белых поселенцев в период освоения американского Запада. В центре повествования конфликт между мустангером (охотником за дикими лошадьми) Морисом Джеральдом и Кассием Колхауном, племянником богатого плантатора Пойндекстера. Причина этого конфликта - любовь, которую оба молодых человека испытывают к дочери Пойндекстера Луизе.Отважный и благородный мустангер, спасший во время песчаного смерча всю семью Пойндекстеров, сразу завоевывает сердце девушки. Богач, шантажист Колхаун, движимый ревностью, жаждет убрать Мориса со своего пути, не останавливаясь ни перед чем. В конфликт вовлечен и брат Луизы Генри. Колхаун провоцирует ссору между Морисом и Генри, но Луизе удается предотвратить ее.После этого Генри и Морис неожиданно исчезают, и обеспокоенный Пойндекстер начинает поиски сына. В них принимает участие большинство мужского населения форта. Однако вскоре они видят нечто, наводящее на них ужас: всадника без головы на обезумевшей от страха лошади, носящейся по прериям. Дальнейшее развитие сюжета связано с раскрытием тайны всадника без головы и оправданием Мориса, обвиненного в убийстве Генри. Деятельное участие в этом принимает Земб Стамп - старый охотник, пользующийся всеобщим уважением.Таинственным всадником оказывается Генри Пойндекстер, убитый Колхауном, принявшим его в темноте за Мориса Джеральда. Колхауна приговаривают к смертной казни. Луиза выходит замуж за Мориса Джеральда, который оказывается в действительности не бедным мустангером, а богатым ирландским баронетом. Развивая запутанный сюжет, Майн Рид рисует правдивую картину жизни Техаса 50-х гг. XIX в.