Упражнение номер 402.нажмите на фотографию.
Русский язык
Упражнение номер 402.нажмите на фотографию.
Ответ(ы):
Гость:
В Сибири все названия особенные(И.п.),меткие(И.п.), яркие(И.п.).Возвышенности здесь называются гривами,светлые (И.п.)березовые(И.п.) рощи - колками.Луговые(И.п.) угодья-займищами, незаросшие(И.п.) озерца - стёклами. В Сибири протекают бурные(И.п.),мощные (И.п.)реки: Енисей,Лена,Ангара.На них построены электростанции.Есть запасы ценной (Р.п.)древесины.В тайге живут пушные(И.п.) звери с дорогим(Т.п.) мехом.И огромные(И.п.) залежи полезных(Р.п.) ископаемых . Это каменный(И.п.) уголь,нефть,самоцветы,золото. Природа Сибири защитила своё добро топкими (Т.п.) болотами,промёрзлыми(Т.п.) почвами,вьюжистыми(Т.п.) ветрами,пыльными(Т.п.) бурями.
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