Реферат,призентация или хотябы текст на КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ о жетыгене!

Қазақ тiлi
Реферат,призентация или хотябы текст на КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ о жетыгене!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жетіген - қазақ халқының көп ішекті шертпелі аспабы. Жалпы тұрқы ұзынша, жәшік тектес етіп жасалады. Бетіне жұқа тақтайдан қақпақ жабылып, үн беретін ойықтары салынады.
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