В первом вагоне находится 15/21 (дробь) всех пассажиров,во втором 5/9 остатка,а в третьем -остальные 56 пассажиров.Сколько всего пассажиров едет в трех вагонах?

Гость: Гость:

1) 1- 15/21 = 6/21= 2/7 - остаток пассажиров. 2) 5/9 * 2/7 = (5*2) / (9*7) = 10/ 63 - во втором вагоне 3) Всего пассажиров - 1 В первом вагоне - 15/21 Во втором вагоне - 10/63 Значит в третьем вагоне : 1 - 15/21 - 10/63 = 1- 45/63 - 10 /63 = 8/63 - в третьем вагоне ( =56 пассажиров) 4) 8/63 от общего числа пассажиров (х) = 56 пассажиров 8/63 * х = 56 ⇒ х= 56 : 8/63 Если делишь число на дробь , то можно это число умножить на обратную дробь (8/63 ↔ 63/8 ) 56 : 8/63 = 56/1 * 63/8 = 7*63 = 441 (чел)- всего Проверим: 15/21 * 441 + 5/9 * (441- 15/21*441) +56= = 315 + 5/9 * 126+ 56 = = 315+70+56= 441 Ответ: 441 человек едет в трех вагонах.