В первом вагоне находится 15/21 (дробь) всех пассажиров,во втором 5/9 остатка,а в третьем -остальные 56 пассажиров.Сколько всего пассажиров едет в трех вагонах?

Математика
В первом вагоне находится 15/21 (дробь) всех пассажиров,во втором 5/9 остатка,а в третьем -остальные 56 пассажиров.Сколько всего пассажиров едет в трех вагонах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1- 15/21 = 6/21= 2/7  - остаток пассажиров. 2) 5/9 *  2/7 = (5*2) / (9*7) = 10/ 63  - во втором вагоне 3) Всего пассажиров  - 1   В первом вагоне  -  15/21   Во втором вагоне - 10/63  Значит в третьем вагоне : 1 - 15/21 - 10/63 = 1- 45/63 - 10 /63 = 8/63  - в третьем вагоне  ( =56 пассажиров) 4)     8/63  от общего числа пассажиров (х) =  56 пассажиров 8/63  *   х = 56 ⇒ х= 56 :  8/63  Если делишь число на дробь , то можно это число умножить на обратную дробь  (8/63 ↔ 63/8 ) 56 :  8/63 = 56/1  * 63/8 = 7*63 = 441 (чел)- всего Проверим: 15/21  *  441  + 5/9 * (441- 15/21*441) +56= = 315  + 5/9 * 126+ 56 =  = 315+70+56= 441 Ответ: 441 человек  едет  в трех вагонах.
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