Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия 1/4 +5/6;3/20+ 7/25;2/9+1/6;5/6-3/8;9/10-3/4;3/10-2/15;
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия 1/4 +5/6;3/20+ 7/25;2/9+1/6;5/6-3/8;9/10-3/4;3/10-2/15;
Ответ(ы):
Гость:
1/4+5/6 общий знаменатель 12=3/12+10/12=13/12=1 целая 1/12
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