Туске дейын - 30 кг кант, тустен кейын - ?, 7 артык, барлыгы ? осы есепты 2 амалмен калай шыгарады
Математика
Туске дейын - 30 кг кант, тустен кейын - ?, 7 артык, барлыгы ? осы есепты 2 амалмен калай шыгарады
Ответ(ы):
Гость:
1)30+7=37тустен кейн 2)30+37=67барлыгы
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