Я знаю что вечер - именительный падеж. А если будет под вечер - какой падеж будет?
Русский язык
Я знаю что вечер - именительный падеж. А если будет под вечер - какой падеж будет?
Ответ(ы):
Гость:
Напиши все предложение не понимаю скорей всего это наречие а у наречия падежа не бывает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))
Математика
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия: 1/4+5/6 3/20+7/25 2/9+1/6 5/6+3/8 9/10-3/4 3/10-2/15 Пажалуста!
Математика