Я знаю что вечер - именительный падеж. А если будет под вечер - какой падеж будет?

Русский язык
Я знаю что вечер - именительный падеж. А если будет под вечер - какой падеж будет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напиши все предложение не понимаю скорей всего это наречие а у наречия падежа не бывает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))
Ответить
Математика
Туске дейын - 30 кг кант, тустен кейын - ?, 7 артык, барлыгы ? осы есепты 2 амалмен калай шыгарады
Ответить
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия: 1/4+5/6 3/20+7/25 2/9+1/6 5/6+3/8 9/10-3/4 3/10-2/15 Пажалуста!
Ответить
Математика
Сколько будет 45*29+1000003-3+123344=
Ответить
Русский язык
Если к имени существительному можно поставить слова он мой, то существительное относится к? Если к имени существительному можно поставить слово _...
Ответить