На участке дороги бетонные плиты длиной 6 метров заменили на новый длиной 8 метров сколько нужно новых плит для замены 240 старых
Математика
На участке дороги бетонные плиты длиной 6 метров заменили на новый длиной 8 метров сколько нужно новых плит для замены 240 старых
Ответ(ы):
Гость:
6 м * 240 = 1440 м плит надо заменить 1440 м : 8 м = 180 плит Ответ: нужно 180 новых плит
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