Надо план о соне и маруси в рассказев дурном обществе

Литература
Надо план о соне и маруси в рассказев дурном обществе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соня живёт с отцом, братом Васей , и няней , без матери, она без матери.Мать умерла.Жили они в добе нормально. Маруся была нищая, у нею отец и брат.(О матери не извесно) Она когда-то наткнулась га серый камень и стала не такой как все дети.Жила в подземелье.Когда наступила осень она умерла , как цветочек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Переведите чесленный масштаб в именованный. 1:7500; 1:300000; 1:5000; 1:900000; 1:8000000
Ответить
Русский язык
Я знаю что вечер - именительный падеж. А если будет под вечер - какой падеж будет?
Ответить
Алгебра
Выполните действия 1)5х/х-1-5х 2)4m^2/3-m+4m 3)8n/2-n-4n ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛА??ОДАРЕН!!!!))
Ответить
Математика
Туске дейын - 30 кг кант, тустен кейын - ?, 7 артык, барлыгы ? осы есепты 2 амалмен калай шыгарады
Ответить
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия: 1/4+5/6 3/20+7/25 2/9+1/6 5/6+3/8 9/10-3/4 3/10-2/15 Пажалуста!
Ответить