Надо план о соне и маруси в рассказев дурном обществе

Гость: Гость:

Соня живёт с отцом, братом Васей , и няней , без матери, она без матери.Мать умерла.Жили они в добе нормально. Маруся была нищая, у нею отец и брат.(О матери не извесно) Она когда-то наткнулась га серый камень и стала не такой как все дети.Жила в подземелье.Когда наступила осень она умерла , как цветочек.