Гость: Гость:

Представим себе кубик с 6 гранями: на каждой грани изображены точки, как на обычной игральной кости: 1,2,3,4,5,6 точек. Нам задано, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7, то есть: Вариантов того, что нам выпадет число 4 после двух бросков всего два: 2+2 3+1 А то, что выпадет число 7 — три: 6+1 3+4 5+2 Всего вариантов получается пять. А бросков — 2. Вероятность того, что сумма двух выпавших чисел 4 или 7 равна 0,4 или 2/5.