Иг­раль­ную кость бро­са­ют два­жды. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что сумма дв??х вы­пав­ших чисел равна 4 или 7.

Математика
Иг­раль­ную кость бро­са­ют два­жды. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что сумма дв??х вы­пав­ших чисел равна 4 или 7.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Представим себе кубик с 6 гранями: на каждой грани изображены точки, как на обычной игральной кости: 1,2,3,4,5,6 точек. Нам задано, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7, то есть: Вариантов того, что нам выпадет число 4 после двух бросков всего два: 2+2 3+1 А то, что выпадет число 7 — три: 6+1 3+4 5+2 Всего вариантов получается пять. А бросков — 2. Вероятность того, что сумма двух выпавших чисел 4 или 7 равна 0,4 или 2/5.
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