У зялёным гушчары у пянька обо сасны,хто хаваецца у бары у каляровым каптуры? Наз??вите прыметники у местным склоне

Беларуская мова
У зялёным гушчары у пянька обо сасны,хто хаваецца у бары у каляровым каптуры? Наз??вите прыметники у местным склоне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего, гушчары, каптуры
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