написать монолог от имени бабушки по рассказу В К Железников Рыцарь

Гость: Гость:

Хочу рассказать о своем внуке Ваське.Он добрый и скромный мальчик,правда немного рассеянный.Васька-большой мечтатель,он зачитывается книгами о рыцарях и их подвигах,на тетрадных листочках полно рисунков рыцарей средневековья в тяжёлых доспехах.Я только усмехалась над его грезами,пока не произошёл один случай