написать монолог от имени бабушки по рассказу В К Железников Рыцарь
Литература
написать монолог от имени бабушки по рассказу В К Железников Рыцарь
Ответ(ы):
Гость:
Хочу рассказать о своем внуке Ваське.Он добрый и скромный мальчик,правда немного рассеянный.Васька-большой мечтатель,он зачитывается книгами о рыцарях и их подвигах,на тетрадных листочках полно рисунков рыцарей средневековья в тяжёлых доспехах.Я только усмехалась над его грезами,пока не произошёл один случай
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