Через бромит железа пропустим хлор объемом 2.24 при этом образовалось 10г найти выход

Химия
Через бромит железа пропустим хлор объемом 2.24 при этом образовалось 10г найти выход
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