1)вычислите количество вещества ортофосфорной кислоты H3PO4 которая соответсвует е??о массе 288 грамов 2) Сколько граммов соответсвует количеству 3 моль а)3Cu Б)3ZnO в)3CO2
Химия
1)вычислите количество вещества ортофосфорной кислоты H3PO4 которая соответсвует е??о массе 288 грамов 2) Сколько граммов соответсвует количеству 3 моль а)3Cu Б)3ZnO в)3CO2
Ответ(ы):
Гость:
1) n = m÷M = 288 ÷ 98 =2,94моль 2) m= n×M m(cu) = 3 × 64 =192г m(zno)= 3 × 65= 195 m(co2)= 3 × 44 = 132 г n-количество вещества m -масса М -молярная масса
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