Скажите пожалуйста состав воздуха.
Химия
Скажите пожалуйста состав воздуха.
Ответ(ы):
Гость:
Воздух-это смесь газов. Азот-78% Кислород-21% Инертные газы - 0,98% пары воды - до 3% углекислый газ - 0,03-0,06%
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