Ужасная (усталость) морфологический разбор

Русский язык
Ужасная (усталость) морфологический разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ужасная, это прилагательное,а усталость, это глагол,поэтому морф.разб.сделать нельзя, т.к.его делают только с сущ. Наверное ты что-то. Попутал(а).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Скажите пожалуйста состав воздуха.
Ответить
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю 1/15 и 1/12; 1/8 и 1/12
Ответить
Математика
Один рабочий упаковал 51 пачку книг,а другой-60 таких же пачек.Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.СКолько книг в одной п...
Ответить
Математика
На 1м2 площади расходуется 150г краски.Сколько потребуется краски для покрытия пола в школьном спортивном зале длиной 24м и шириной 12м?
Ответить
Английский язык
Помогите с ЕНТ/ за 8 класс английский язык
Ответить