Ужасная (усталость) морфологический разбор
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Ужасная (усталость) морфологический разбор
Ответ(ы):
Гость:
Ужасная, это прилагательное,а усталость, это глагол,поэтому морф.разб.сделать нельзя, т.к.его делают только с сущ. Наверное ты что-то. Попутал(а).
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