Напишите реакции окисления метанола и пропанола-1, назовите продукты реакций.
Химия
Напишите реакции окисления метанола и пропанола-1, назовите продукты реакций.
Ответ(ы):
Гость:
Полного окисления: C2H5(OH) +3O2 =2CO2 +3H2O 2C3H7(OH) +9O2 =6CO2 +8H2O Неполное окисление может протекать до карбоновых кислот или альдегидов: C2H5(OH) +O2 =CH3(CoOH) +H2O 2C2H5(OH) +O2 =2C2H4O +2H2O C3H7(OH) +O2 =C2H5(COOH) +H2O 2C3H7(OH) +O2 =2C3H6O +2H2O
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