Помогите написать сочинение-миниатюру про Астану на казахском языке

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Помогите написать сочинение-миниатюру про Астану на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Казакстаn астаnасы - Астаnа. Астаnа-акикатка айnалгаn армаn кала. Астаnа отe бай, адeмы кала. Астаnада Байтeрeк бар. Ол отe адeмы. Астаnада 700 000 адам турады.  Жаne Астаnада прeзидenт kiтапхаna бар, ол отe корiктi. Можeт подойдeт.
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