Найди значения выражения( 7368÷24+145)×27
Математика
Найди значения выражения( 7368÷24+145)×27
Ответ(ы):
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(7368 / 24 + 145) *27 = (307+145) * 27 = 452 * 27 = 12204
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