Из одной точки выдвинулись два автомобиля у 1 скорость 30 км в час а у другого 26 км в час d1 равно 8км . Сколько пройдёт времени когда они придут на финиш. Срочно плиз, умоляю!!!!!!!!!!!!
Математика
Из одной точки выдвинулись два автомобиля у 1 скорость 30 км в час а у другого 26 км в час d1 равно 8км . Сколько пройдёт времени когда они придут на финиш. Срочно плиз, умоляю!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Формула времени через путь и скорость t = S/v 1) 8 км / 30 км/час = 4/15 час = 16 мин 2) 8/26 = 4/13 час = 18 6/13 мин
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