Из одной точки выдвинулись два автомобиля у 1 скорость 30 км в час а у другого 26 км в час d1 равно 8км . Сколько пройдёт времени когда они придут на финиш. Срочно плиз, умоляю!!!!!!!!!!!!

Математика

Из одной точки выдвинулись два автомобиля у 1 скорость 30 км в час а у другого 26 км в час d1 равно 8км . Сколько пройдёт времени когда они придут на финиш. Срочно плиз, умоляю!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость