Чем отличается министерство оьразования от директора школы?
Обществознание
Чем отличается министерство оьразования от директора школы?
Ответ(ы):
Гость:
Директор школы - руководит учебным заведением Министерство образования - отвечает за развитие образования, просвещения, науки в государстве.
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