Чем отличается министерство оьразования от директора школы?

Обществознание
Чем отличается министерство оьразования от директора школы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Директор школы  - руководит учебным заведением Министерство образования -  отвечает за развитие образования, просвещения, науки в государстве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
С помощью линейки измерьте глубину снегового покрова у забора, на открытом пространстве, под деревьями. Почему данные получились разные? Где снегов...
Ответить
Химия
Напишите реакции окисления метанола и пропанола-1, назовите продукты реакций.
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение-миниатюру про Астану на казахском языке
Ответить
Русский язык
Отгадайте загадки. 1.Три братца пошли на речку купаться.Двое купаются, а третий на берег валяется. 2.Четыре брата под одной крышей стоят.3.Два бр...
Ответить
Математика
Длина реки Днестр 1350 км. Днестр на 850 000 м короче реки Днепр. какова длина Днепра?
Ответить