Профессору зельеварения в хогвартсе серверу снеггу необходимо купить 3 флакона т??ртого рода двурога и один шиб рыбы льва. в лавке зелий флакон тертого рога стоит 120 монет, а шип рыбы льва по 9 монет. но после покупки на 250 м...
Математика
Профессору зельеварения в хогвартсе серверу снеггу необходимо купить 3 флакона т??ртого рода двурога и один шиб рыбы льва. в лавке зелий флакон тертого рога стоит 120 монет, а шип рыбы льва по 9 монет. но после покупки на 250 монет дается скидка 20% на последующие преобретения. сколько моне останется у профессора после покупки, если у него с собой 355 монет? 1. 355 так как проф не хватит денег на покупку 2. 1 монета 3. 0 монет
Ответ(ы):
Гость:
1. 355 так как профессору не хватит денег на покупку т к 360 монет нужно на 3 флакона тертого рога двурога
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