Номер 8 пожалуйста мне срочно!!

Математика
Номер 8 пожалуйста мне срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ДЕТАЛЬ + ДЕТАЛЬ = ИЗДЕЛИЕ. 684259  +  684259   =  1 368518
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