Боковые стороны равнобедренной трапеции 12 см острый угол 60 градусов большое осно??ание 24 см найдите меньшее основание. ответ 12 но не знаю как решить

Математика
Боковые стороны равнобедренной трапеции 12 см острый угол 60 градусов большое осно??ание 24 см найдите меньшее основание. ответ 12 но не знаю как решить
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