Можно номер 866 б) пожалуйста

Математика
Можно номер 866 б) пожалуйста
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Ответ(ы):
Гость:
А) 7005; 7035; 7305; 7125; 7215; 7095; 7905; 7185; 7815; 7275; 7725; 7365; 7635; 7545; 7455; 7935; 7845; 7755; 7575; 7665 б) 5052; 5142; 5082; 5622; 5124; 5106 и т.д.
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