Відшукай у словнику по три іменник. чоловічого жіночого і середнього роду. випиши іх . З трьом іменниками різного роду склади і запиши речення

Українська мова

Відшукай у словнику по три іменник. чоловічого жіночого і середнього роду. випиши іх . З трьом іменниками різного роду склади і запиши речення

Автор: Гость