Відшукай у словнику по три іменник. чоловічого жіночого і середнього роду. випиши іх . З трьом іменниками різного роду склади і запиши речення
Українська мова
Відшукай у словнику по три іменник. чоловічого жіночого і середнього роду. випиши іх . З трьом іменниками різного роду склади і запиши речення
Ответ(ы):
Гость:
Книга, вода, бібліотека; Водій, телевізор, інженер; Маля,теля, ягня. Маля уважно дивилося на матусю. Водій автобусу повідомив пасажирів про наступну зупинку. Біля нашого будинку відкрили нову бібліотеку.
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