Обозначьте падеж имен прилагатедьных Снег на разных деревьях лежит по разному на кедрах большими, комьями на ёлках -белыми подушками . На сухих ветках-шарами. В развилках голых осин он скопился шапками. Деревья кажутся то сказо...
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Обозначьте падеж имен прилагатедьных Снег на разных деревьях лежит по разному на кедрах большими, комьями на ёлках -белыми подушками . На сухих ветках-шарами. В развилках голых осин он скопился шапками. Деревья кажутся то сказочными великанами ,то сказочными чудовищями . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 100 БАЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
Снег на разных(П.п.) деревьях лежит по разному: на кедрах - большими(Т.п.) комьями,на ёлках - белыми(Т.п.) подушками. На сухих(П.п.) ветках-шарами.В развилках голых(Р.п.) осин он скопился шапками. Деревья кажутся то сказочными(Т.п.) великанами,то сказочными(Т.п.) чудовищами.
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