Обозначьте падеж имен прилагатедьных Снег на разных деревьях лежит по разному на кедрах большими, комьями на ёлках -белыми подушками . На сухих ветках-шарами. В развилках голых осин он скопился шапками. Деревья кажутся то сказо...

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Обозначьте падеж имен прилагатедьных Снег на разных деревьях лежит по разному на кедрах большими, комьями на ёлках -белыми подушками . На сухих ветках-шарами. В развилках голых осин он скопился шапками. Деревья кажутся то сказочными великанами ,то сказочными чудовищями . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 100 БАЛОВ

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