Расставь предложения в правильном порядке. Допиши 4-6 предложений для полного текста. А. Вот старинный герб города Серпухова Б. Русские города издавна имели свои гербы В. На нём в центре щита изображён павлин Г. Это символ ...
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Расставь предложения в правильном порядке. Допиши 4-6 предложений для полного текста. А. Вот старинный герб города Серпухова Б. Русские города издавна имели свои гербы В. На нём в центре щита изображён павлин Г. Это символ яркого ситца, который вырабатывали в городе Д. Радугой переливаются перья этой заморской птицы
Ответ(ы):
Гость:
Б А В Д Г Есть и другие разные города в которых есть другие достопримечательности. Например город Пермь. В городе Перми есть достопримечательность "Пермяк соленые уши"
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