Який материк я хочу відвідати

Окружающий мир
Який материк я хочу відвідати
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу увидеть и побывать на материке Австралия,чтобы узнать всё, что с ней связано.
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