Сколько минут понадобится второму снеговику, чтобы догнать первого, если скорост?? первого 90 м/мин, а скорость второго 140м/мин?

Математика

Сколько минут понадобится второму снеговику, чтобы догнать первого, если скорост?? первого 90 м/мин, а скорость второго 140м/мин?

Автор: Гость