Сколько минут понадобится второму снеговику, чтобы догнать первого, если скорост?? первого 90 м/мин, а скорость второго 140м/мин?

Математика
Сколько минут понадобится второму снеговику, чтобы догнать первого, если скорост?? первого 90 м/мин, а скорость второго 140м/мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Второму снеговику нужно 3 минуты
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