СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 стран??ц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц, а в третий день 20 процентов оставшихся страниц, но осталось 32 страницы проч...

Математика

СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! читатель прочитал в первый день 20 процентов всей книги и 8 стран??ц, во второй день 40 процентов оставшихся страниц и 8 страниц, а в третий день 20 процентов оставшихся страниц, но осталось 32 страницы прочитать. сколько в книге страниц? Сколько он прочитал в первый день?

Автор: Гость