Запиши двузначные числа ,при делении единиц которых на 3 применяется равенство 6:3=2
Математика
Запиши двузначные числа ,при делении единиц которых на 3 применяется равенство 6:3=2
Ответ(ы):
Гость:
36, 66, 96 Можно только то число, у которого первое число делится без остатка на 3. Например, нельзя брать 56, потому что когда делим на 3 из десятков переносится остаток на единицы
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