В одной корзине лежало 10 страусиных яиц в другой 14 первая корзина была легче второй на 8 килограмм Какова масса страусовых яиц в каждой корзине?

Математика

В одной корзине лежало 10 страусиных яиц в другой 14 первая корзина была легче второй на 8 килограмм Какова масса страусовых яиц в каждой корзине?

Автор: Гость