В одной корзине лежало 10 страусиных яиц в другой 14 первая корзина была легче второй на 8 килограмм Какова масса страусовых яиц в каждой корзине?
Математика
В одной корзине лежало 10 страусиных яиц в другой 14 первая корзина была легче второй на 8 килограмм Какова масса страусовых яиц в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-10=на 4 яйца в 1 корзине меньше, что равно 8 кг 8:4=2 кг - масса 1-го яйца 20 кг в 1-й корзине 28 кг во 2-й корзине
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