В одной пачке 1\4 кг чая. В скольких пачках содержится 1 кг чая?
Математика
В одной пачке 1\4 кг чая. В скольких пачках содержится 1 кг чая?
Ответ(ы):
Гость:
4 пачки. Так как 1/4 (1-это количество, а 4-Это килограмм) То получается 4 пачки по 250 грамм.
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