В одной пословице говорится что если она своя то она не тяжёлая что это
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В одной пословице говорится что если она своя то она не тяжёлая что это
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