В одной системе координат построй графики заданных функций и найди координаты то??ек их пересечения. y=x+3 и y=2x+1 (построю сам) помогите пожалуйста очень нужно

Алгебра
В одной системе координат построй графики заданных функций и найди координаты то??ек их пересечения. y=x+3 и y=2x+1 (построю сам) помогите пожалуйста очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуешь две маленькие таблицы у=x+3 y=2x+1 x 0 1 x 0 1 y 3 4 y 1 3 И потом чертишь в ОДНОЙ СИСТЕМЕ
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