В одной системе координат построй графики заданных функций и найди координаты то??ек их пересечения. y=x+3 и y=2x+1 (построю сам) помогите пожалуйста очень нужно

Алгебра

В одной системе координат построй графики заданных функций и найди координаты то??ек их пересечения. y=x+3 и y=2x+1 (построю сам) помогите пожалуйста очень нужно

Автор: Гость