В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество (%) нуклеотидов с тимином будет содержаться в молекуле иРНК?

Биология
В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество (%) нуклеотидов с тимином будет содержаться в молекуле иРНК?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нуклеотидов с тимином в иРНК быть не может. Там есть только А У Г Ц.
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