В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество (%) нуклеотидов с тимином будет содержаться в молекуле иРНК?
Биология
В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество (%) нуклеотидов с тимином будет содержаться в молекуле иРНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нуклеотидов с тимином в иРНК быть не может. Там есть только А У Г Ц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. Обчисліть периметр трапеції та її середню лінію, якщо її більша основа та бічна сторо...