В одном классе n учеников, в другом на 8 учеников больше чем в первом, а в третьем на 4 ученика меньше чем во втором классе. Все ученики этих трех классов Поехали на экскурсию в трех автобусах причём в каждый автобус сели по 24...

Математика
В одном классе n учеников, в другом на 8 учеников больше чем в первом, а в третьем на 4 ученика меньше чем во втором классе. Все ученики этих трех классов Поехали на экскурсию в трех автобусах причём в каждый автобус сели по 24 ученика. Сколько учеников в первом классе? Я начала решать так: (n+(n+8)+(n+8-4)):3=24 Помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n+n+8+n+8-4)/3=24 3n+12=72 3n=60 n=20 20+8=28 28-4=24 Ответ - 24 20 28
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