В одном классе n учеников, в другом на 8 учеников больше чем в первом, а в третьем на 4 ученика меньше чем во втором классе. Все ученики этих трех классов Поехали на экскурсию в трех автобусах причём в каждый автобус сели по 24...

Математика

В одном классе n учеников, в другом на 8 учеников больше чем в первом, а в третьем на 4 ученика меньше чем во втором классе. Все ученики этих трех классов Поехали на экскурсию в трех автобусах причём в каждый автобус сели по 24 ученика. Сколько учеников в первом классе? Я начала решать так: (n+(n+8)+(n+8-4)):3=24 Помогите!!!!

Автор: Гость