В отделе "канцтовары " 50 коробок цветных и простых карандашей . Если привезти еще 1 ??оробку цветных карандашей ,то их станет в два раза больше чем коробок с простыми . Сколько коробок цветных карандашей ?

Математика

В отделе "канцтовары " 50 коробок цветных и простых карандашей . Если привезти еще 1 ??оробку цветных карандашей ,то их станет в два раза больше чем коробок с простыми . Сколько коробок цветных карандашей ?

Автор: Гость