В отделе "канцтовары " 50 коробок цветных и простых карандашей . Если привезти еще 1 ??оробку цветных карандашей ,то их станет в два раза больше чем коробок с простыми . Сколько коробок цветных карандашей ?
Математика
В отделе "канцтовары " 50 коробок цветных и простых карандашей . Если привезти еще 1 ??оробку цветных карандашей ,то их станет в два раза больше чем коробок с простыми . Сколько коробок цветных карандашей ?
Ответ(ы):
Гость:
Х+у=50 у+1=2х у=2х-1 х+2х-1=50 3х=51 х=17 простых у=33 цветных
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