В овощехранилище было 1280ц моркови.Когдп увезди морковь в магазины на 24 машинах ,поровну на каждой,то в овощехранилище осталось 536ц моркови.Сколько центнеров моркови увезли на каждой машине?Хватит ли 17 таких машин,чтобы выв...
Математика
В овощехранилище было 1280ц моркови.Когдп увезди морковь в магазины на 24 машинах ,поровну на каждой,то в овощехранилище осталось 536ц моркови.Сколько центнеров моркови увезли на каждой машине?Хватит ли 17 таких машин,чтобы вывезти оставшуюся морковь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1280-536=744 т вывезли; 2)744:24=31 т на каждой машине увезли; 3)17*31=527 т вывезут 17 машин; Ответ: нет,не хватит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
Даю 40 балов! Функция задана формулой y=x^3-3.Найдите значение y, если 1) x=5; 2)x= -4; 3)x= -1/5 4)x=7.
Математика
Английский язык