В овощехранилище было 1280ц моркови.Когдп увезди морковь в магазины на 24 машинах ,поровну на каждой,то в овощехранилище осталось 536ц моркови.Сколько центнеров моркови увезли на каждой машине?Хватит ли 17 таких машин,чтобы выв...

Математика

В овощехранилище было 1280ц моркови.Когдп увезди морковь в магазины на 24 машинах ,поровну на каждой,то в овощехранилище осталось 536ц моркови.Сколько центнеров моркови увезли на каждой машине?Хватит ли 17 таких машин,чтобы вывезти оставшуюся морковь?

Автор: Гость