В параллелограмме ABCD диагонали равны 8 см и 5 см , сторона BC равна 3 см , О - точка пересечения диагоналей . Чему равен периметр треугольника AOD

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Периметр треугольника-это сумма длин всех сторон. т.к. авсд параллелограмм, то противоположные стороны равны, то сторона вс параллельна и равна стороне ад. Пусть диагональ ас=8 см и вд =5см. т.к. 0 точка пересечения и делит диагонали на равные части то од=ов=4см ао=ос=2.5см. в треугольнике аод сторона ао=2.5см и од=4см. найдем периметр Р=2.5+4+3=9см